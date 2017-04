Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Installez-vous bien confortablement dans votre canapé pour assister au deuxième prime des battles de The Voice. L’occasion pour vous de découvrir des performances à la fois uniques, entraînantes et originales. Ce soir, plusieurs talents seront ainsi opposés pour tenter d’atteindre l’épreuve ultime. Comme en témoignent les premières images dévoilées, les téléspectateurs retrouveront The Sugazz, JJ, Dilomé, R’Nold, Candice Parise, Emmy Liyana, Manoah, Vincent, Andrea Durand, Kap’s, Lidia Isac, Audrey ou encore Lily Berry.

Une playlist variée et inédite

Cette nouvelle soirée de The Voice promet de belles surprises. Et du côté des chansons interprétées, les talents encore en compétition auront le privilège de reprendre des titres à la fois entraînants, variés et chantés initialement par des monuments de la chanson. Que ce soit en anglais ou en français, ils devront donner leur maximum en moins de trois minutes. Et la compétition sera rude entre les talents.

« Fiche le camp Jack » de Richard Anthony

« L’aigle noir » de Barbara

« Bang Bang » de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj

« Les filles d’aujourd’hui » de Joyce Jonathan et Vianney

« Rolling in the deep » d’Adele

« When a man loves a woman » de Percy Sledge

Qui atteindra l’épreuve ultime ? Quel talent sera volé par l’un des coachs ? Toutes les réponses à vos questions et bien plus encore ce soir à partir de 20H55 sur TF1.

