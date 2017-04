Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Voilà un premier rebondissement qui laisse tout le monde sans voix. Souvenez-vous, la semaine dernière Mika a un coup de cœur pour Léman et décide de le voler pour le sauver de l’élimination. Malheureusement pour ce dernier, son séjour dans la salle des talents volés est de courte durée. Mika vient en effet de craquer pour Manoah. Même si elle perd sa battle face à Hélène, Il faut reconnaître que le talent n’a pas démérité et a ébloui notre quatuor de coachs.





Manoah se révèle vraiment surprenante dans toutes les situations. Ce petit bout de femme de 16 ans a une véritable voix de bébé quand elle parle. Mais quand elle chante c’est une toute autre histoire. Comme si un ouragan passait sur le plateau et dans le micro, Manoah se transforme en diva. C’est bien pour ça que pendant les auditions à l’aveugle elle fait craquer M Pokora et Zazie. Pendant que le premier lui offre un cœur découpé en papier, la seconde la compare à un chou à la crème. Encore mieux, les deux coachs rivalisent de compliments pour convaincre Manoah. En buzzant, Mika ne s’y trompe pas, il intègre dans son équipe un talent original et touchant. Il ne reste plus qu’à espérer que notre coach n’aura pas d’autre coup de cœur et que Manoah pourra passer l’épreuve ultime…