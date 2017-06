Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour les fans d’Imane et Marius ! Ils peuvent retrouver ces deux talents sur scène le 15 juillet prochain à Marseille, en première partie d’un concert de la tournée "The Voice" !

Après avoir accompagné les téléspectateurs chaque samedi soir sur TF1, les talents vont retrouver les inconditionnels de The Voice 6 sur scène. Lucie, Shaby, Vincent Vinel, Audrey, Matthieu, Nicola Cavallaro, Ann-Shirley et Lisandro Cuxi vont mettre le feu un peu partout en France lors d’une grande tournée qui débute le 18 juin prochain à Rennes.

Les organisateurs de ces concerts ont concocté de belles surprises aux fans de The Voice. Ils ont en effet invité d’autres talents de cette saison 6 à venir se produire en première partie de certaines dates. Les spectateurs présents le 15 juillet prochain au Dôme de Marseille découvriront ainsi, avec bonheur, deux artistes qui ont marqué cette saison de The Voice. Éliminés lors du quart de finale de l’émission, Marius et Imane, coachés respectivement par M Pokora et Mika, ouvriront le bal de ce concert donné dans la cité phocéenne ! Une belle nouvelle pour les fans !

Marius et Imane ne seront pas les seuls à se produire en première partie de la tournée The Voice 6. Hélène (équipe Florent Pagny) lancera le show le 20 juin à Toulouse ou encore Marvin le 24 juin à Paris. Côme, talent de The Voice 4, assurera les premières parties des autres dates et sera également présent lors des deux concerts parisiens.

Si vous souhaitez assister aux concerts de la tournée The Voice 6, vous pouvez retrouver la billetterie en cliquant ici !