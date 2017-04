Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Zazie serait-elle maître dans l’art de proposer des choses difficiles ? Tout porte à le croire quand on constate qu’elle choisit Sunday Bloody Sunday pour départager Marius et Léman. Ce titre lourd de sens s’insurge avec vigueur contre les bains de sang liés au conflit entre catholiques et protestants au début des années 70. Mythique, ce tube de U2 est plus que complexe à interpréter car il exige non seulement une voix mais aussi de transmettre de l’émotion.

Autant dire que pour Marius et Léman, le défi s’avère compliqué. D’autant que le premier a tendance à se fondre très rapidement dans les textes pendant que le second manque de confiance en lui. Lors des répétitions, tous deux ont du mal à chanter ensemble. Stressé et frustré par son audition à l’aveugle qu’il estime avoir ratée, Léman ne veut surtout pas revivre la même chose pendant la battle. Incontestablement il réussit cette fois-ci à donner le meilleur. Il en est de même pour Marius. Résultat, les coachs ont beaucoup de mal à les départager. Malheureusement pour elle, c’est à Zazie que revient la décision finale. Elle choisit finalement de garder Marius. De bonnes surprises arrivant en permanence dans The Voice, Mika décide de voler Léman. Reste à savoir si avec la nouvelle règle, ce dernier aura la chance de rester volé jusqu’à l'épreuve ultime.