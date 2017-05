Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Quoi qu’il arrive prochainement on retiendra les délires de Marius. Depuis le début de la compétition il n’a de cesse d’innover et de proposer des idées originales. Pour affronter Emmy Liyana et Alexandre Sookia le talent n’hésite pas à choisir Etre un homme comme vous, une chanson extraite du Livre de la Jungle. Culotté à souhait, il se met complètement dans la peau du personnage et assure une chorégraphie dans laquelle il se déplace comme un ours.





C’est un pari fou ! D’autant que sur scène Marius donne tout et époustoufle Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora. Malheureusement il arrive que les risquent ne paient pas dans un premier temps. Bien qu’elle rie beaucoup du spectacle offert par Marius, Zazie préfère emmener Emmy Liyana aux grands directs. Heureusement il arrive aussi que le risque paie et M Pokora décide de voler Marius. Epaté par son jeu d’acteur et de scène, le coach ne veut pas le laisser partir et lui offre ainsi une nouvelle chance de montrer toute l’étendue de ses capacités. Désormais une chose est certaine, Marius excelle dans plusieurs registres. Voilà qui promet pour les directs. Et personne ne sait pour l’instant quelle surprise le talent nous réserve…