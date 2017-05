Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Pour son premier direct le talent prend un risque énorme et s’approprie Jacques Brel. En prime il réussit son défi.

Mais où s’arrêtera-t-il ? Jamais à court d’idées, pour le premier live de cette saison de The Voice Marius décide de chanter Quand on a que l’amour de Jacques Brel. Certes, depuis le début du show musical le talent nous a habitués à la surprise, mais là il fait vraiment preuve d’un culot monstre. Oser reprendre l’un des maîtres de la chanson française lors d’un direct c’est prendre un risque énorme tant tenter de s’approprier le « grand Jacques » relève de l’exploit. D’ailleurs nombre d’artistes reconnus s’y sont essayés sans vraiment y arriver.





Pourtant, avec une simplicité et une humilité déconcertante, Marius réussit parfaitement ce défi. Loin d’essayer d’imiter le maître, il décide de jouer de sa voix légère tout en appuyant sur les mots de cette sublime chanson. Même son coach M Pokora est stupéfait. Comme il le confie, Marius a su se dépasser pendant le direct et réussir une prestation d’un niveau bien plus élevé que celui qu’il montrait lors des dernières répétitions. Manifestement le coach n’est pas le seul convaincu par cette sublime prestation puisque le public décide de permettre au talent de continuer dans le show musical. A présent difficile d’imaginer dans quel univers Marius va tenter de nous emmener la semaine prochaine. En revanche une chose est certaine, tout le monde peut compter sur lui pour créer la surprise…