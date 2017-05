Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Depuis ses débuts dans The Voice Marius ne cesse d’étonner. Cela dit, dès le début le barman de 25 ans frappait fort. Il s’appropriait All I want de Kodaline avec une originalité plus que surprenante. Ayant le choix entre les coachs il choisissait d’intégrer l’équipe de Zazie. Lors de sa battle face à Léman sur Sunday Bloody Sunday de U2 le talent commençait à dévoiler une autre de ses facettes de sa personnalité en incarnant encore davantage la chanson.





Pour son épreuve ultime Marius décide de frapper encore plus fort. Cette fois-ci il se transforme complètement dans la peau d’un personnage ou plutôt d’un animal. Le talent choisit en effet d’interpréter Etre un homme comme vous. Cette chanson extraite du Livre de la Jungle est normalement chantée par un ours. Il n’en faut pas plus pour que Marius décide de la chanter en adoptant la gestuelle de cet animal. Un culot qui amuse beaucoup Zazie qui préfère néanmoins garder Emmy Liyana. Pour autant Marius ne perd pas tout. Complètement séduit par sa prestation originale et culotée, M Pokora décide de le voler. Histoire d’assurer lui aussi le spectacle, le coach s’amuse à mimer le déplacement d’un ours. En volant ce talent M Pokora intègre dans son équipe un garçon aussi surprenant que puissant. Un atout qui pourrait bien lui permettre de gagner lui aussi le duel amical qui l’oppose à Florent Pagny, Mika et Zazie.