Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 9 mars, sur TF1 : Marouen chante “If I ain’t got you” d’Alicia Keys.

Originaire de Tunis, cet étudiant en médecine est un passionné de musique depuis son enfance. Après avoir suivi des cours au conservatoire de Tunis pendant 5 ans, Marouen apprend le solfège, la guitare et étudie la musique arabe. C’est grâce à des petits concerts dans des cafés littéraires et dans des bars, que ce grand timide a pris conscience qu’il voulait tenter sa chance dans la chanson. Marouen espère que l’aventure The Voice lui permettra de savoir si il peut quitter la médecine pour se consacrer pleinement à sa passion.



"If I ain't got you" - Alicia Keys

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Marouen chante “If I ain’t go you” de la grande Alicia Keys. Jenifer est la seule à se retourner, très emballée par la voix du talent qui s’offre à elle … “Ils sont fous,” balance Jenifer qui, une fois la prestation terminée, court faire un câlin au talent qui rejoint automatiquement son équipe. “Je pensais que tu étais une femme,” confie Mika qui regrette maintenant de ne pas avoir appuyé. Julien Clerc et Soprano sont d’accords avec lui. “Ca respire musique, ça vient des tripes, savoure Jenifer. Je suis très contente de partager un bout de chemin avec toi. On va faire de la belle musique. T’es un grand chanteur !” Bienvenue dans The Voice Marouen.



Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :