Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après son carton de la première soirée émission, Marvin Dupré a décidé de défendre sa place dans The Voice avec un titre culte du répertoire français. Le talent de Zazie a décidé de reprendre "Le Paradis Blanc" de Michel Bergé. À l’aise dans le titre pop en anglais, c’est un virage à 180° degré qu’emprunte le chanteur pour ce deuxième prime en direct. Pour mémoire, lors du premier live, Marvin Dupré avait impressionné en reprenant "Starboy" du Canadien The Weeknd. Il avait d’ailleurs récolté une pluie de compliments et d’éloge de la part des coachs.

Pour cette chanson, pour convaincre le public de le sauver, Zazie veut que son talent insuffle du sourire dans cette chanson réputée triste. Elle sait que Marvin a la technique et la maîtrise vocale, mais elle souhaite que le jeune homme insiste sur l’interprétation. Elle veut voir du bonheur et un sourire sur le visage de Marvin. Parce que "t’es beau quand tu souris", glisse, taquine la coach.



C’est justement une interprétation à fleur de peau et élégante qu’a offert le beau Marvin Dupré. D’abord au centre de la scène, il termine sa chanson au piano, son instrument de prédilection. Zazie est conquise par l’interprétation de son poulain. « Il fait partie de ses rares artistes qui livrent tout. Tu puises et tu restitues tout sans aucun filtre. Ça m’émeut, tu ne te regardes pas faire ». Florent Pagny est aussi sous le charme. « Sa proposition a mis tellement de relief que pour une fois, je l’ai comprise, cette chanson », conclut le chanteur.