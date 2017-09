Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Avec sa reprise très personnelle de Justin Bieber, Let Me Love You, Marvin Dupré, 25 ans, avait conquis le cœur de Mika mais aussi les autres membres du jury lors de sa participation à The Voice 6. Suite à cette jolie interprétation, il a fait un parcours sans faute jusqu'à l'épreuve ultime en reprenant La Ballade de Jim avec brio. Mais ce ne sera pas suffisant pour Mika qui l'éliminera. Néanmoins Zazie ne le laisse pas partir. Marvin devient très vite l'un des favoris du concours et est contre toute attente éliminé aux portes de la demi-finale… (Voir la vidéo ci-dessous)

Depuis son passage remarqué dans <em>The Voice</em>, le chanteur n’a pas chômé. Après avoir dévoilé des images en studio d’enregistrement, il propose aujourd’hui son premier single Promets le moi qui évoque "une histoire d'amour brisée par une fille". Une chanson très personnelle et un texte qui trouve la lumière sous les coups du sort : "Je suis très optimiste, j’essaye toujours de prendre les mauvaises nouvelles comme quelque chose de positif", confirme Marvin. Un album devrait bientôt suivre…





Marvin Dupré avait enflammé le plateau de The Voice avec sa reprise de Starboy de The weeknd :