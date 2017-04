Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Si Mika a fait de très grands progrès en français depuis sa première participation à The Voice en tant que coach, il lui arrive que sa langue fourche. Et que la grammaire et synthaxe lui échappent. En pleine séance de coaching, c'est ce qu'il se passe. Il est avec Marvin Dupré et Elise Melinand.

Les deux talents s'exercent sur Fast Car, accompagné d'un pianiste. Mika écoute attentivement. Quand ils terminent de chanter, le coach intervient : "alors c'est très joli, mais comment je vais faire à décider". Marvin, lui demande de répéter. Elise lève un sourcil, sourit et lâche un timide "je ne comprends pas".

Mika s'explique : "ben je dois choisir!". Illumination dans la tête des deux talents qui corrigent alors immédiatement la petite faute de français : "comment je vais faire pour décider", rappelle alors le chanteur qui s'était illustré sur Let Me Love You de Justin Bieber, lors des auditions. Grand éclat de rire de Mika qui ne se vexe pas du tout. Au contraire ! La leçon de français terminée, c'est une autre leçon qui prend place, celle du coach qui explique comment chanter le titre revisité par Jonas Blue devant ses talents.