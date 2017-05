Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Repêché in extremis à l'épreuve ultime, Marvin Dupré défendait sa place dans The Voice avec "Starboy" de The Weeknd.

Avec sa reprise très personnelle de Justin Bieber, Let Me Love You, Marvin Dupré, 25 ans, avait conquis le cœur de Mika mais aussi les autres membres du jury. M Pokora avait avoué qu'il connaissait déjà le jeune homme, il l'avait déjà entendu chanter auparavant. Le parcours du chanteur aurait pu s'arrêter aux épreuves ultimes. Son coach était face à un dilemme et il avait choisi de sauver Vincent Vinel.

Marvin Dupré aurait pu quitter The Voice. Mais Zazie ne voulait surtout pas laisser filer ce talent à la voix haut-perchée et au timbre si particulier. Elle appuie donc sur le bouton rouge. "Il y a quelqu’un qu’on ne peut pas laisser passer quand on a cette capacité d’interpréter le français, moi qui suit amoureuse des mots comme ça, c’est Marvin".

Repêcher in extremis à l'épreuve ultime, le jeune homme défendait sa place pour la suite de l'aventure en reprenant Starboy de The Weeknd. "Une chanson qui me permet d'avoir une plus grande aisance scénique", confie Marvin en répétition. "Ce n'était pas une chanson de The Weeknd, c'était sa chanson", s'exclame Zazie, "je suis très contente de t'avoir volé". "Il est bluffant", ajoute Florent Pagny. "Ce soir, tu étais un motherfuckin starboy", conclut M Pokora, emballé par la version de Marvin Dupré.

Le jeune homme est sauvé par le public, il poursuit l'aventure The Voice.