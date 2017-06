Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir repris "Le paradis blanc" de Michel Berger, Marvin Dupré a été éliminé de la saison 6 de The Voice, aux portes de la demi-finale et de la tournée. Mais le jeune chanteur a vite rebondi puisqu’il a assuré la première partie du concert de Zara Larsson ce mardi 6 juin. Une prestation remarquée pour celui qui avait réussi à imposer son univers dans The Voice. Devant l’accueil chaleureux du public, le chanteur a enflammé la scène de l'Elysée Montmartre avant l’arrivée de la chanteuse aux alentours de 21h.

Durant son passage dans The Voice, Marvin Dupré avait ébloui les coachs mais aussi l’ensemble des téléspectateurs lors des premiers Grands Shows en Direct avec sa reprise de "Starboy" de The WeeKnd.ne chanson qui me permet d'avoir une plus grande aisance scénique", avait confié Marvin en répétition. Ce samedi soir, il est revenu pour le quart de finale de la saison 6, avec un titre culte français "Le paradis blanc" de Michel Berger. Malheureusement, la prestation du jeune homme n’a pas fait l’unanimité et il a quitté l’émission. Malgré sa déception, Marvin Dupré semble avoir de nombreux projets. En effet, il serait déjà studio pour enregistrer un titre intitulé "Le Jour où tout a changé".