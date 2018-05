Par SB | Ecrit pour TF1 |

Marvin Dupré fait son retour. Rappelez-vous, il avait impressionner les coachs lors de la saison 6 avec sa reprise personnelle de "Let Me Love You" de Justin Bieber et DJ Snake. Le jeune homme vient de mettre en ligne un tout nouveau clip : « le jour où tout a changé », une vidéo qui illustre le titre issu de son EP « Au plus près ». Mais une version différente. En effet, sur l’EP, le jeune homme avait fait le choix de présenter ses titres de la manière la plus dépouillée et épurée possible. Le plus souvent en piano-voix. Pour l’artiste, c’était une façon de montrer ses talents de compositions et dévoiler ses morceaux de manière brute, presque dans leur écrin d’origine, comme s’ils étaient enregistrés dans l’intimité d’une chambre à coucher.

Pour la version radio, Marvin Dupré a opté pour des arrangements plus dansants et une version plus rythmée, plus produite, plus solaire et habillée de sonorités électroniques. Quant au clip, l’artiste a choisi d’adresser à ses fans une invitation au voyage, le temps de quelques minutes : Marvin Dupré met les voiles vers l’Inde, ses paysages colorés, ses visages souriants : le clip parfait pour l’été. Signé sur le label Capitol Music, Marvin Dupré travaille actuellement sur son premier album studio. Un album sur lequel on retrouvera des titres de l’EP dans des versions plus produites. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.