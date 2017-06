Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Une place pour la demi-finale et et une autre pour la tournée de The Voice 6. C’est ce qu’ont obtenu les talents sauvés le 27 mai dernier lors du quart de finale de l’émission. Si Marvin Dupré été éliminé ce soir-là, il ne tire malgré tout pas un trait définitif sur la tournée The Voice 6. Le talent de Mika puis Zazie aura en effet l’honneur d’assurer la première partie d’un des spectacles de cette série de concerts. Ses fans pourront ainsi le retrouver le 24 juin prochain sur la scène du Palais des Sports de Paris. "La production de la tournée m'invite le 24 Juin à Paris en première partie de tous les potes ! On va kiffer ! Be there", a-t-il d’ailleurs écrit sur Facebook.

Si Marvin Dupré ne prendra pas part à la tournée The Voice 6 aux côtés de Vincent Vinel, Audrey, Ann-Shirley, Lisandro Cuxi, Nicola Caravallo, Matthieu, Shaby et Lucie, le talent fourmille de projets de haut vol. Le jeune homme, qui a fait un carton plein lors de son audition à l’aveugle en reprenant Le Me Love You de DJ Snake, a ainsi fait la première partie, le 6 juin dernier, du concert parisien de Zara Larsson. Il vient également d’annoncer qu’il sera à l’affiche, le 25 juin prochain, du festival North Summer à Lille aux côtés de Sting, Ibrahim Maalouf, L.E.J ou encore Justin Bieber !

Pour accéder à la billetterie de la tournée The Voice 6, c'est par ici !

Retrouvez ce samedi 10 juin à partir de 21 heures la finale de The Voice 6 sur TF1 .