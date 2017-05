Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Cette année les épreuves ultimes sont extrêmement tendues. Les talents sont en effet tellement doués et impressionnants que choisir l’un d’eux pour l’emmener aux grands shows s’avère extrêmement difficile. Et dès le début on s’en rend compte avec les prestations de Manoah, Marvin Dupré et Vincent Vinel. Tous trois sont plus que difficiles à départager et Mika a bien du mal à faire son choix. D’autant que ses camardes Florent Pagny, Zazie et M Pokora ne l’aident pas vraiment lorsqu’ils donnent leurs avis sur les talents qui viennent de se produire.





Finalement Mika décide de garder Vincent Vinel. Les trois autres coachs ont donc la possibilité de sauver Manoah ou Marvin Dupré en les volant. Très sereine et avec beaucoup de Malice, Zazie décide de buzzer pour sauver… Marvin. Amoureuse des mots et séduite par son interprétation de La ballade de Jim d’Alain Souchon, la coach ne peut imaginer que ce talent ne participe pas à la suite du show musical. Un choix qui soulage Marvin Dupré et qui lui permet surtout d’aller encore plus loin dans l’aventure. Maintenant il faut que Marvin Dupré se remette de ses émotions et se reconcentre pour donner le meilleur prochainement. Un défi compliqué mais qu’il est tout à fait capable de réussir !