Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Pour la première fois, l’association ELA lance une campagne de sensibilisation baptisée "Mets tes baskets et bats la maladie" qui se décline auprès du grand public sous la forme d’un challenge solidaire connecté. De nombreuses personnalités françaises ont joué le jeu et notamment l’équipe de The Voice, qui s’est révélée très active. En effet, Matt Pokora, Lisandro Cuxi et Lenni-Kim font tous les trois partie de la line-up très vip des stars qui se sont mobilisées pour l’association via leurs réseaux sociaux : "Voilà @MPokora j’ai relevé le defi ! Pour soutenir @ELAOfficielle !! A toi de jouer@LenniKim" a posté Lisandro sur son compte Twitter.

Le but de cette campagne est de soutenir l’association ELA qui lutte pour aider les enfants atteints de leucodystrophie, maladie génétique orpheline qui affecte le système nerveux et provoque des handicaps. Le principe ? Faire une photo de soi avec des baskets autour du cou et la poster sur Instagram ou Twitter avec le hashtag #MetsTesBaskets.

C’est l’ancien joueur de foot et actuel entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, qui a lancé ce défi sur les réseaux sociaux le 24 août dernier à l’occasion des 25 ans de l’association, dont il est le parrain. Depuis, ils sont plusieurs à lui avoir emboîté le pas comme Claudia Tagbo, Pascal Soetens ou encore Florent Peyre.