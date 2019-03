Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

En janvier 2018, M. Pokora annonçait sur son compte Insagram, son envie de prendre une retraite médiatique. “Besoin d’un vrai break afin de redescendre après tout ce que j’ai vécu d’extraordinaire ces 15 dernières années, de me retrouver, de profiter simplement de la vie entouré de mes proches,” écrivait-il alors. Après plus d’un an d’absence sur le devant de la scène, M. Pokora est de retour ! L’artiste revient avec un tout nouvel album baptisé PYRAMIDE.



Les Planètes

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée officiellement. Alors pour faire patienter ses fans, M. Pokora dévoile aujourd’hui son premier single, Les planètes. Un titre mid-tempo envoûtant et sensuel, écrit et composé par Tristan Salvati (Angèle, Slimane…) et Yohann Malory (Johnny Hallyday, Louane…) et co-réalisé par M.Pokora.

Dans son nouveau clip dévoilé sur MYTF1, l’artiste évolue dans un univers futuriste, au milieu du désert, chantant l’amour à une jolie jeune femme représentée par un hologramme. On se croirait presque dans un film de science-fiction !





