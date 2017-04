Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Il y a une semaine, Matt Pokora profitait d’une pause dans sa tournée pour se prendre quelques jours de vacances aux Etats-Unis. En plus du soleil californien, le coach de The Voice a également pris du bon temps au festival Coachella. D’ailleurs, à cette occasion, il n’avait pas manqué de partager avec ses fans une petite vidéo qui avait déjà enflammé la toile. Le chanteur qui cartonne avec son album de reprises My Way en hommage à Claude François, y apparaissait torse nu avant d’esquisser une petite chorégraphie qui a fait son effet auprès de ses followers. D’ailleurs, la publication totalise à ce jour 467 317 vues.

De retour en France, l’artiste de 31 ans récidive ce mardi 25 décembre en postant une nouvelle photo qui met à nouveau le feu sur la toile. Il faut dire que Matt Pokora dont l’album vient d’être couronné par un disque de diamant, y apparaît torse nu. Après une séance de sport, l’interprète de Belinda pend la pose et n’hésite pas à tomber le maillot. L’occasion pour ses fans d’admirer le corps athlétique et la belle musculature de l’artiste. Vous avez dit sexy ?

En guise de légende, Matt Pokora a écrit : « Morning training (entraînement du matin, ndlr) Prêt pour le show de ce soir ! #mywaytour #montpellier. » Ce cliché qui a déjà récolté plus de 54 000 likes, a également suscité de nombreux commentaires. « Waouuuuu trop beau gosse », « Quel beauté ce garçon », « Qu’il est beau », « Non mais ce corps !!! », « T’es tellement beau »… un florilège donc de compliments accompagnés de cœurs et d’émoticônes énamourés.