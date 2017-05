Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sur le plateau de The Voice, Matthieu a électrisé Zazie par sa reprise de Fresh du groupe Cool and The Gang. Retour sur un talent qui a surpris son coach.

« Vincent, j’ai cru que c’était le rockeur de mon équipe, mais c’est le punk de mon équipe », déclare Zazie et d’ajouter : « il a des vrais propositions une modernité de fou, il sait ce qu’il a envie de faire, de dire, il sait vraiment qui il est ». A 24 ans, le jeune homme qui chante depuis tout jeune a bluffé les quatre coachs lors de son audition à l’aveugle sur une reprise audacieuse de Renaud. De fil en aiguilles, l’artiste a mené sa barque de son côté jusqu’à l’ultime épreuve. Comme il ne fait jamais dans l’originalité, le jeune homme a décidé de se réapproprier Fresh de Cool and The Gang. Un choix audacieux pour Zazie qui se « pose beaucoup de questions ». Pour sa défense, le chanteur en herbe avoue avoir opté pour un morceau « funk, hyper joyeux et d’en faire quelque chose d’un peu déprimant. C’est juste pour montrer à Zazie un côté différent ».

Mais où est passé Matthieu ?

Ce choix de chanson n’est pas du goût de Zazie. « Matthieu, pour moi c’est le deuil. Où est passé Matthieu ? A force de se réinventer, on peut se perdre. Pour l’épreuve ultime, il faut savoir prendre des risques, mais il faut que ce soit bien fait », avoue-t-elle à quelques heures du levée de rideau. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme a su convaincre Zazie. Largement saluée par le public, sa prestation a été la plus convaincante du trio. Matthieu obtient donc son ticket pour les lives de The Voice ! The Voice, la plus belle voix, samedi 20 mai à 21h00 sur TF1 !