Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Matthieu souhaitait montrer une nouvelle facette de sa personnalité. Pour le deuxième prime en direct de The Voice, le rockeur de l’équipe de Zazie s’attaquait au tube With or Without You du groupe U2. Une chanson que le jeune homme de 24 ans veut dédier au public et à ses fans, de plus en plus nombreux. "Parce que sans eux, on est rien du tout".



Sans Zazie, il ne serait pas à The Voice, et lors des répétitions, le jeune homme se met à chanter yeux dans yeux avec sa coach, un petit bout de la chanson. Le regard (de braise) que Matthieu lance alors à Zazie au moment de prononcer le fameux "without you", fait réagir instantanément la chanteuse. Cette dernière, complice, qui prévient sur le ton de rigolade « on ne drague pas les coachs !».



L’histoire ne dit pas si c’est ce regard qui a convaincu Zazie de le sauver au détriment de Marvin Dupré. Au moment de choisir le talent de son équipe qui participera à la tournée The Voice 2017, la coach préfère son rockeur au cœur tendre plutôt que le sensible Marvin Dupré. Les motivations de la chanteuse sont très simples : rien de mieux pour un rockeur que de partir en tournée, cela lui permettra surtout de progresser davantage, lui qui a déjà pris de l’aisance sur scène.