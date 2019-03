Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Max Livio est chanteur professionnel. Depuis 2010, il a déjà sorti 4 albums et se produit régulièrement sur scène avec son univers reggae et ses textes en français. Amoureux de la langue française, cet auteur-compositeur-interprète aime manier les mots, susciter de l’émotion et véhiculer un message. Pour les auditions à l’aveugle, il sort de sa zone de confort et pour la première fois, il monte sur scène avec une reprise: “Ne me quitte pas” de Jacques Brel. Grâce à the Voice, Max Livio espère élargir son public.



“Ne me quitte pas” - Jacques Brel

La reprise très originale de Max Livio a séduit Mika et Soprano. Le premier souligne “un petit truc de Bob Marley sur la fin des notes” qui l’a impressionné. “Il y a beaucoup de maîtrise et d’intelligence musicale dans ce que tu nous as présenté”. Soprano a aimé “le charisme” et “la grande classe” du talent, sans oublier “sa voix écorchée”. “J’ai aussi senti le métier,” ajoute le coach. Julien Clerc n’a pas été séduit par ce “mélange des saveurs”. “Je vais enlever le suspense rapidement et pour la pertinence du diagnostic, je vais choisir le Docteur Mika,” conclu le talent. Bienvenue dans The Voice !