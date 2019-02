Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Il s’appelle Maxime Cassady, il a 28 ans et nous vient du sud de la France. A 18 ans et son bac en poche, ce talent hors norme a envoyé valser les frontières en partant à la rencontre des gens aux quatre coins du monde. Avec sa musique pour seul compagnon, il a parcouru la Thaïlande, le Cambodge, l’Australie ou encore la Malaisie pendant près de six ans. Celui qui se décrit comme un “musicien, surfeur, voyageur” a gagné vie en jouant dans les bars, devant des supermarchés ou en échange d’un lit chez l’habitant.







“Les élucubrations d’Antoine” (Antoine)

Au cours de ses nombreux voyages, il met des vidéos sur internet et se fait ainsi repérer par les équipes de The Voice. Le talent qui semble tout droit sorti des années 60 veut vivre “une communion d’amour avec le public”. Accompagné de son harmonica, Maxime se lance dans une reprise des “élucubrations d’Antoine”. Jenifer est la première à se retourner. Soprano et Mika se retournent en chœur. Julien Clerc ferme la marche. La bonne ambiance s'empare alors du plateau de The Voice. Le public et les coachs sont debout pour danser !



“Oh yeaah ! Bienvenue dans The Voice”

“Est-ce que je peux m'asseoir,” demande le talent une fois sa prestation terminée. Pourquoi cette chanson ? “C’est une belle chanson, je l’aime bien. Et la belle vie d’Antoine aussi !” Julien Clerc sort alors une anecdote de sa veste et passionne tout le monde. “T’es juste génial, tu fais du bien,” confesse Jenifer. “Le mec, il est juste venu pour s’éclater. Merci pour cette liberté, ça fait plaisir !” Soprano vise juste mais Jenifer compte bien abattre la carte atout charme, pour avoir Maxime dans son équipe. “Viens t’amuser avec moi,” lance-t-elle. Touché ! Le talent fond comme neige au soleil et pourtant, c’est avec “Sopra M'baba de la Psykatra” qu’il décide de poursuivre l’aventure !



