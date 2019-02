Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Il s’appelle Maxime Cassady, il a 28 ans et nous vient du sud de la France. A 18 ans et son bac en poche, ce talent hors norme a envoyé valser les frontières en partant à la rencontre des gens aux quatre coins du monde. Avec sa musique pour seul compagnon, il a parcouru la Thaïlande, le Cambodge, l’Australie ou encore la Malaisie pendant près de six ans. Celui qui se décrit comme un “musicien, surfeur, voyageur” a gagné vie en jouant dans les bars, devant des supermarchés ou en échange d’un lit chez l’habitant.



"Hot dog", le clip déjanté

Sa participation aux auditions à l’aveugle, il ne l’avait pas vu venir. C’est une vidéo de lui postée sur les réseaux sociaux, qui a été repérée par les équipes de The Voice. Une vidéo enregistrée au Portugal, dans lequel il chante “Hot dog”, "qui parle d’être un chien et d’être tout nu tout le temps". Alors, pour le clip, Maxime a décidé de tomber la chemise et bien plus encore … On vous laisse le plaisir de le découvrir !

Back to 60's

Maxime participe à The Voice pour vivre “une communion d’amour avec le public”. Alors, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc seront-ils séduits par sa prestation ? Quelle surprise nous réserve ce nouveau talent ? Sa prestation aussi incroyable que lui, est à découvrir demain, samedi 23 février à 21h, sur TF1.





