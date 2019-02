Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Gage, “All night long” (Lionel Richie)

The Voice, saison 8. C’est parti ! Cette année, trois nouveaux coachs prennent place au côté de Mika. Jenifer fait son grand retour, Soprano s’essaie à la version adultes et Julien Clerc fait ses premiers pas comme coach. Pour lancer cette première soirée des auditions à l’aveugle, les quatre coachs se lancent dans une reprise de Julien Clerc en personne, “Laissons entrer le soleil”. Maintenant, il est temps de faire place au premier talent de la soirée ! A 42 ans, Gage n’est pas un débutant … En participant à The Voice, il espère bien faire son grand retour sur la scène musicale française. Né à Montréal et originaire d’Haïti, cet ancien complice de Corneille peut se vanter d’avoir décroché un disque d’or dans sa carrière. Mais en 2012, il décide de tout arrêter afin de venir en aide à sa famille, victime du tremblement de terre à Haïti. Aujourd’hui, il veut revenir dans la lumière et se lance sur la scène de The Voice avec le titre “All night long” de Lionel Richie. Soprano se retourne après quelques secondes seulement. “Je me disais bien que je connaissais cette voix,” reconnaît alors le coach. Au total, quatre coachs retournés et le plateau est en folie. Les larmes de bonheur coulent sur le visage de Gage. Bienvenue dans The Voice ! L’aventure de Gage se poursuivra dans l’équipe de Mika !





Gjon’s Tears, “Christine” (Christine & The Queens)

C’est un peu par hasard que le chant est arrivé dans la vie de Gjon’s Tears, à l’âge de 8 ans. En interprétant “Can’t Tell Falling in Love” d’Elvis Presley au piano électrique, il provoque des larmes chez son grand-père. Gjon’s Tears est ainsi né … Ce soir, le jeune chanteur espère bien séduire avec sa reprise bien à lui de “Christine” par Christine & The Queens. “Un petit rayon de soleil” qui a fait se retourner les quatre coachs. “J’aime bien ton impertinence,” souligne Jenifer mais ce sont les arguments de Mika qui ont une nouvelle fois, fait mouche.





Laureen, “Je suis venu te dire que je m’en vais” (Serge Gainsbourg)

La carrière de chanteuse de Laureen a aussi commencé à l’âge de 8 ans, lors d’un concours de chant où elle finira “coup de coeur”. S’enchaîne alors un contrat dans une maison de disque et l’enregistrement d’un album. Mais ce projet ne verra jamais le jour et la jeune fille décide d’oublier la musique. Toujours soutenue par ses parents et son papa qui “l’a vu perdre le sourire”, la jeune étudiante de 18 ans considère l’aventure The Voice comme l’occasion de lui montrer qu’elle se relève et qu’elle est prête à revenir. Présent dans le public, son papa ne sait pas que sa fille va monter sur scène pour décrocher sa place dans le concours avec “Je suis venu te dire que je m’en vais” de Serge Gainsbourg. Pari gagné pour Laureen qui fait se retourner 4 coachs. Une prestation toute en émotion qui a particulièrement touché Jenifer. “Je pense que Serge Gainsbourg aurait été fier de vous.” Par ses mots, Julien Clerc a conquis le coeur de Laureen. C’est ensemble qu’ils continuent l’aventure The Voice ! Première victoire pour Julien Clerc et troisième déception pour Jenifer.





Clément, “Fils à papa” (Vianney)

Pour Clément qui nous vient de Corse, il ne s’agit pas de sa première fois aux auditions à l’aveugle. En saison 6, il était venu pour rendre hommage à son papa disparu quelques temps plus tôt. A l’époque, aucun des coachs ne s’est retourné … “Trop tôt par rapport au décès de mon père et trop tôt par mon expérience musicale.” Aujourd’hui, Clément revient pour prendre sa revanche, “le couteau entre les dents”, avec “Fils à papa” de Vianney. “Une des meilleures prestations que j’ai eu dans mes six saisons de The Voice” lui confie Mika. “Du Brel sur du Vianney,” souligne Jenifer prête à se battre pour l’avoir dans son équipe. Alors quel coach va-t-il choisir ? Clément demande à faire appel à ses deux soeurs pour les départager … C’est avec Soprano qu’il signe pour la suite de The Voice.





Mayeul, “Believer” (Imagine Dragons)

Mayeul, 26 ans et surveillant dans un collège, veut décrocher sa place dans la compétition The Voice grâce à son talent pour le rap. “J’ai qu’une envie, c’est d’embarquer le public avec moi”. C’est l’heure de faire ses preuves sur scène avec “Believer” d’Imagine Dragons. Soprano et Jenifer se retournent rapidement. C’est gagné pour Mayeul qui est assuré de poursuivre l’aventure. “C’est sorti des tripes,” souligne Soprano qui a aimé le flow “sincère”. “Tu as chanté ce que tu étais avec tellement d’aisance et je te veux dans mon équipe !” Il suffisait de demander. Mayeul choisit Soprano !





Agathe, “I’d rather go blind” (Etta James)

Agathe est une chanteuse confirmée qui vient tenter sa chance sur le plateau de The Voice. “Etta James, quelle classe,” s’empresse de dire Jenifer. Mika lui aussi, a les yeux qui brillent et c’est d’ailleurs le premier à se retourner. Julien Clerc et Jenifer lui emboîtent le pas … Soprano buzze en dernier ! “J’adore,” s’extasie encore Jenifer qui ne voit pas encore, ce qu’il est en train de se tramer derrière son dos. En effet, Mika a appuyé sur son bouton block. La seule coach féminine ne peut donc pas tenter de séduire le talent pour que ce dernier accepte de rejoindre son équipe. La première grande trahison de cette nouvelle compétition … “J’adore cette nouvelle règle,” s’éclate Mika tandis que Jenifer regrette déjà cette nouvelle règle … Et le grand gagnant de cette battle est Mika !





Poupie, “Me, Myself and I” (G-eazy & Bebe Rexha)

Poupie a de l’énergie à revendre. Dynamique et excentrique, elle veut transmettre la folie de sa musique et toucher le public en plein coeur. Elle interprète “Me, Myself and I” et compte bien amener sa touche personnelle sur la scène de The Voice. Mission validée avec quatre coachs retournés, prêts à montrer les dents pour la récupérer dans leur équipe. “Peut-être, je vais faire la plouf” Poupie ne sait pas comment choisir et le hasard choisit finalement Jenifer. Le premier talent de la soirée pour la coach féminine : “Elle est dingue, je l’adore !”





Shaun, “Ziggy” (Starmania v. Céline Dion)

En participant à The Voice, Shaun souhaite toucher les coachs et le public mais aussi envoyer un message de tolérance, grâce à son interprétation personnelle de “Ziggy”. Si le trac s’empare un instant de lui, Julien Clerc et Mika le sauvent en se retournant à la dernière seconde. Shaun gagne son ticket pour The Voice dans l’équipe de Julien Clerc !





