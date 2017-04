Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Le beat-box est l’un des points forts de ce talent qui a marqué la cinquième saison de The Voice. Et quand MB14 reprend du Damian Marley, les fans sont sous le charme.

Passionné de musique hip hop et de rap, MB14 avait marqué la cinquième saison de The Voice en réalisant une version surprenante de "Gangsta’s Paradise" lors des auditions à l’aveugle. Zazie, qui s’était retournée la première, avait salué cette performance inattendue, tout comme Mika et Garou qui avaient buzzé juste avant la fin de la prestation. Depuis la fin de l’aventure, MB14, le pro du beat-box qui avait été éliminé en finale, continue de séduire la Toile avec des reprises de plus en plus étonnantes.

En attendant la sortie de son premier album, le talent de la saison 5 de The Voice offre à ses nombreux fans des petites pépites sur Twitter. Après une reprise très appréciée du titre "Hey Now" de London Grammar, l’artiste aux multiples facettes revient sur le devant de la scène avec une cover de Damian Marley et Nas "Road to Zion", une musique reggae qui a connu un grand succès. En seulement quelques heures, la vidéo postée sur YouTube a fait plus de 26 000 vues et a récolté de nombreux commentaires. « Je suis toujours aussi époustouflée et admirative de ce que tu fais » ou encore « J'adore, continue comme ça » a-t-on pu lire de ses fans, impatients de découvrir son premier album.









