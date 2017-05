Ecrit pour TF1 |

Dilomé, Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Marius, Marvin Dupré, Nicola Cavallaro, Emmy Liyana, Matthieu, Imane, Audrey, Vincent Vinel, The Sugazz, Hélène, Shaby, Lucie et Julia Paul vous donnent rendez-vous à partir de 21 heures sur TF1 pour les grands shows en direct. L’occasion pour les talents encore en course de proposer une nouvelle prestation afin de convaincre les téléspectateurs. Et cette soirée sera évidemment rythmée. Le groupe 100% girl power The Sugazz reprendra le titre phare de Stromae, « Papaoutai ». Coachées par Mika, les trois filles donneront leur maximum pour convaincre les coachs et le public. De son côté, Marvin Dupré tentera une chanson difficile de The Weeknd, « Starboy ». Et le débit de paroles est tel que la prononciation est difficile pour le chanteur. Mais selon sa coach Zazie, le jeune homme a réussi sa prestation lors des répétitions. Sera-t-il au point ce soir ? Réponse bientôt...

Enfin, après avoir séduit les coachs lors de son audition à l’aveugle sur « It’s a man’s man’s man’s world » de James Brown, Lucie s’attaquera à un autre monument de la chanson… Michael Jackson. La jeune femme interprétera le titre « Billie Jean ». Un défi de taille.

En ce qui concerne les autres chansons interprétées ce soir, il faudra patienter jusqu’à 21 heures. Rendez-vous sur TF1.

