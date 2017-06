Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après Queen et Robbie Williams, Vincent Vinel s’attaque à un monstre sacré du répertoire pop internationale. En effet, pour la demi-finale, le talent de l’équipe de Mika a décidé de s’attaquer à Michael Jackson. Pour la deuxième fois de l’année, sur le prime, un chanteur reprend un titre du roi de la pop. On se rappelle en effet que Lucie avait réinventé « Billie Jean ». Cette fois, Vincent Vinel propose sa version à lui de « Earth Song ». Une chanson qui a une résonnance toute particulière pour le chanteur, car il chante ce titre depuis qu’il est tout petit.



Pour Mika, lors de cette prestation, il veut retrouver le talent des candidats à l’aveugle, il veut qu’il se perde dans la chanson et il lui conseille de fermer les yeux pendant qu’il chante. Un conseil que Vincent Vinel a suivi à la lettre lors de la demi-finale.

Accompagné d’une chorale de gospel, le talent de Mika se transcende et une livre une prestation puissante où il donne tout ce qu’il a dans le ventre. Mika est convaincu par la prestation de son talent. « Je trouve à retrouver son feu et la raison pour laquelle il venu à The Voice. Tu ne cherchais pas à plaire. Le plus important, c’est de rester le plus fidèle à soi-même ». Pour M Pokora, le jeune homme « a réagi comme un champion, il n’a pas été déboussolé par la chanson. J’ai retrouvé ce feu qui m’avait manqué sur la précédente étape ». A Florent Pagny de conclure : « Il ne faut jouer au chanteur, il faut être chanteur ».