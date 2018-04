Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Grâce à son talent d’interprète sur Comme un boomerang de Serge Gainsbourg, Sherley Paredes a fait un carton plein auprès des coachs. Une prestation qui a marqué Mika. "C’était intense et très puissant. Elle m’a choisi et j’ai été ravi", a-t-il confié. Bluffé par le charisme de la jeune femme, le coach a eu une surprise de taille en la retrouvant pour le coaching des auditions finales. "Tu n’es pas comme je pensais, tu es différente. Tu es fun", lui a-t-il confié avec le sourire. "J’ai découvert pendant le coaching une autre Sherley. Elle n’est pas aussi dark quand elle parle que quand elle chante. Elle est très drôle", a-t-il ajouté face caméra.

"Je veux découvrir sur scène la Sherley que j’ai vue au coaching : fun, brillante et lumineuse", a conclu Mika après le coaching. Une séance de travail qui a permis de créer une belle complicité entre le coach et son talent. Dès les premières minutes, l’ambiance était détendue et décalée. Lorsque Mika a évoqué sa coupe de cheveux, Sherley s'est lâchée et a fait un point capillaire. "J’ai attaché mes cheveux, je suis allée chez le coiffeur car j’avais les pointes cassées", lui a-t-elle raconté. Ce qui l'a beaucoup fait rire après coup. "C’est n’importe quoi. La première chose que je fais en voyant Mika, c’est que je lui parle du fait que je suis allée chez le coiffeur couper mes pointes", a-t-elle lancé en riant.

Drôle et "fun" en discutant avec son coach, Sherley Paredes a choisi de reprendre un titre de Stromae pour son audition finale. Emballé par la voix, Mika n’avait qu’un conseil à lui donner : sourire un peu plus. "Dans la vie de tous les jours, c’est vrai que je souris beaucoup. Mais quand je chante un texte, je me concentre énormément sur ce que je dis. Ce soir, j’espère réussir à dégager l’émotion qu’il faut pour donner un maximum aux gens", a expliqué la jeune chanteuse.