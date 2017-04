Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est une Suédoise stressée qui a fait irruption sur le plateau de The Voice ce samedi soir. A 32 ans, Sofia n’est pas venue seule sur la scène. En effet, elle a amené avec elle son ukulélé. Timide, mais avenante, celle qui joue du piano et du violon depuis son plus jeune âge a choisi Forever Young d’Alphaville. Dès les premières notes, les coachs sont comme embarqués dans l’univers personnel et coloré de la jeune femme. Mika et Florent Pagny sont les premiers à se retourner face à Sofia. Ils sont suivis de près par M Pokora qui, curieux de voir à quoi ressemble la jeune femme, franchit le pas.

Avec trois coachs de retournés, la jeune femme assure sa place pour la suite de l’aventure. L’interprète de Ma liberté de penser commence par souligner « le côté charmant et agréable » de sa prestation. Mika, quant à lui, ne tarit pas d’éloges sur Sofia. « Ton accent est tellement clean, mais surtout, il y a une signature suédoise. J’ai des amies qui sont des chanteuses suédoises, et à chaque fois qu’elles chantent, une mélodie devient quelque chose de spéciale, c’est comme si les qualités brillantes d’une mélodie sont exagérées et toi tu as cet effet. Tu chantes une mélodie, et elle devient encore plus délicieuse », confie-t-il, visiblement emballé par la musicalité de la jeune femme.

Ces arguments sont plus que convaincants pour la jolie blonde. Car c’est vers Mika que la suédoise se tourne pour la suite de l’aventure. Il faut dire que son discours fait écho dans la tête de l’artiste de 32 ans. D’ailleurs, il n’hésite pas une seule seconde à aller lui faire la bise en la remerciant dans sa langue natale, le suédois.