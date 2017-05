Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Opposé samedi soir à Marvin Dupré et Manoah lors de l’Épreuve Ultime de "The Voice", Vincent Vinel n'a pas réussi à retenir ses larmes au moment du verdict donné par Mika.

L'émotion était au rendez-vous dès le premier choc de l’Épreuve Ultime opposant Marvin Dupré à Manoah et Vincent Vinel. Un match très serré qui a été départagé avec difficulté par Mika. Alors que Florent Pagny misait sur Manoah et le duo Zazie/M Pokora sur Marvin Dupré, c'est finalement Vincent Vinel qui a été sauvé par son coach. "Mon coeur est en train d'être tiré. Le coeur est un truc instinctif qu'on ne peut pas intellectualiser. C'est en suivant notre coeur qu'on se trompe moins. Il y a quelqu'un qui provoque tellement mais qui n'est pas du tout prêt, ça me blesse mais je sais que je peux l'aider. C'est pour ça que je garde Vincent", a ainsi confié Mika.

Ce verdict a provoqué une véritable onde de choc chez le principal intéressé. Passée la stupéfaction, Vincent Vinel n'a pas réussi à retenir ses larmes. Réconforté par ses adversaires d'un soir puis par Nikos Aliagas, le jeune homme a beaucoup ému les coachs et notamment Zazie, qui a elle aussi versé quelques larmes. "C'est les nerfs. C'est trop d'émotion d'un coup. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Mika me choisisse. C'est incroyable ce qu'il se passe, vraiment", a confié Vincent Vinel au moment de quitter la scène de The Voice 6.

Premier talent sauvé de l'équipe de Mika, Vincent Vinel retrouvera la scène de The Voice pour les émissions en direct qui commencent le 20 mai à 21 heures sur TF1 !

Revivez ci-dessous la prestation de Vincent Vinel à l’Épreuve Ultime.