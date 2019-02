Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Visage incontournable de "The Voice", Mika est de retour pour cette huitième saison. Entre nouvelles règles et nouveaux coachs, le chanteur s’exprime sur ce cru 2019.

Qu’est-ce qui vous pousse à revenir dans le programme année après année ?

Je m’amuse beaucoup et le programme évolue en permanence ! Les talents qui se présentent ont beaucoup changé. Le casting est plus ouvert de saison en saison et la culture musicale toujours plus diverse. Cette année, il y a beaucoup de talents précoces. Ils viennent de toute la France et ont toutes sortes de backgrounds. Ils sont optimistes et très touchants. C’est cette énergie positive et les beaux souvenirs que génère cette émission qui me poussent à revenir chaque année.

Comment abordez-vous les nouvelles règles de cette huitième édition ?

J’ai aimé pouvoir "bloquer" mes amis coachs pendant les auditions à l’aveugle même si je n’avais pas bien compris la règle ! Je me suis précipité car je pensais qu’on pouvait le faire plusieurs fois… La nouvelle étape des «K.O.» rend le jeu plus difficile pour nous mais plus amusant pour les téléspectateurs. Cette règle modifie un peu le rapport que l’on entretient avec nos talents. Et pour la première fois en huit saisons, ces «K.O.», permettent de consacrer une soirée à chaque coach.

Quel regard portez-vous sur le retour de Jenifer et l’arrivée de Julien Clerc et Soprano à vos côtés ?

Jenifer revient avec une très bonne énergie ! Elle a du succès et est heureuse. Cela se voit et se sent ! Pour les autres, ce sont de belles découvertes. Soprano est une personne délicieuse : il aime dire que les gens sont des rayons de soleil mais en fait, c’est lui le rayon de soleil. Par ailleurs, je suis ravi de l’arrivée de Julien Clerc dans The Voice. J’ai grandi avec ses chansons. Il a une intelligence et une culture musicale très impressionnantes. Il peut nous faire rire jusqu’à en pleurer mais il ne faut pas le sous-estimer… Il apporte à ce programme un côté très sophistiqué et est très généreux dans son argumentaire avec les talents.

Quels conseils donnez-vous à vos talents pour profiter de l’aventure ?

Ils doivent garder une certaine légèreté car The Voice est un jeu. Cette émission peut lancer des carrières. Il faut donc travailler dur, être très réactif et s’adapter à toute sorte de situation. Cependant, il ne faut pas oublier de voir les choses de manière positive. Un talent peut très bien être éliminé pendant les «Battles» et s’en sortir dans le domaine de la musique s’il suit bien ces conseils.

Quels sont vos projets ?

Parallèlement à l’émission, je termine mon prochain album et prépare une tournée mondiale qui débutera cette année. Il y a également plein d’autres surprises qui arrivent pour les deux années à venir…

The Voice - Saison 8, à partir de samedi 8 février 2019 sur TF1.

Interview : Bastien VAZ