Depuis sa première participation en tant que coach dans The Voice, il y a une vérité qui ne se dément pas : Zazie attire les chanteurs à barbes. De Will Barber à Alexandre Sookia, les talents sont indéniablement attirés comme un aimant dans l’équipe de l’interprète de « Je suis un homme ». Elle en plaisantait déjà la saison précédente. « J’y peux rien, j’ai une équipe de hipsters. Je vais ouvrir un barber shop ! ».

Cette année, c’est encore vrai. En tout cas, lors de la première salve d’audition, les hommes à la barbe foisonnante se dirigent presque naturellement dans son équipe. Ce qui a le don de faire crier Mika au désespoir. Le chanteur et Zazie se sont retournés pour Aurélien qui a brillamment réinterprété « Natural Blues » de Moby. Quand Mika découvre le visage du jeune homme de 23 ans, il s’exclame, en se prenant la tête entre les mains : « oh non, ça commence mal, il a une barbe ». Et de se lamenter : « pourquoi tu as une barbe ? Je n’ai pas de problème avec les barbes, je trouve la tienne très jolies, c’est juste qu’en général, les gens avec une barbe vont toujours dans l’équipe de Zazie ». Nikos, dans la family room, confirme : « elle adore les barbus ». Et ceux-là lui rendent bien.

Et comme pour donner raison à Mika, Aurélien choisit, en effet, d’intégrer la team Zazie, à son grand désarroi. Il n’a pas réussi à briser la malédiction qui lui tombe dessus mais cette nouvelle recrue à la pilosité foisonnante fait bien rire les autres coachs. Pascal Obispo plaisante même, en lançant à Zazie : « tu devrais faire une chanson sur ton prochain album qui s’appellerait ‘la femme à barbe’ ».