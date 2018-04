Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La dernière salve d'auditions finales a débuté de manière compliquée pour Mika. Pour son premier trio, il devait départager Jody Jody, Sherley et le duo Kriill. Des artistes chercheurs, hors cadre et qui poussent très loin la recherche artistique. Avant de tenter de se prononcer, Mika demande logiquement l'avis à ses autres collègues. Eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord sur la prestation qu'ils ont préféré. D'ailleurs Pascal Obispo ne se prononce pas, il se contente juste de dire que les talents de Mika tentent des expériences et que le groupe est "génial". Finalement petit débat en Pascal et Florent Pagny. Ce dernier penche un peu pour Jody Jody car sa voix lui permet de se promener dans différent registre. Pascal Obispo rétorque : "oui mais peut-être que Sherley peut se transformer à chaque chanson".

Zazie ajoute, mutine, son petit grain de sel et déclare : "on peut aussi retirer leurs machines à Kriill et voir ce que ça donne". Pascal Obispo, maître de la contradiction ce soir : "ça marche très bien a cappella". Mika est perdu, il ne s'est plus où donner de la tête. Devant le désespoir de son collègue, Florent Pagny a une idée : "je pense que c'est toi Nikos qui doit choisir". Mais, la règle est la règle, ce sont les coachs qui décident et l'animateur relance dont la patate chaude à Mika qui, après de très longues explications - sans doute pour se donner le temps de la réflexion - décide de garder Sherley dans son équipe.