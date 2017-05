Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je suis un petit peu stressée. J'avais un peu peur que tu viennes titiller des trucs chez moi que je n'ai pas envie de titiller", affirme Audrey la première fois qu'elle rencontre celui qui l'a sauvée lors de l'épreuve ultime, Mika. D'une nature plutôt réservée et timide, la jeune femme a eu pour mission de s'ouvrir au public, afin qu'ils découvrent une nouvelle facette de la personnalité de cette chanteuse, fan des musiques de la Nouvelle-Orléans. Pour la cerner au mieux, Mika n'hésite pas à entrer dans son intimité, allant même jusqu'à savoir si elle chante chez elle, et à quelle occasion. "Des fois, quand je passe le balais, je fredonne, mais là on rentre dans mon intimité", plaisante-t-elle. Et d'enchaîner, "J'ai un peu l'impression de passer aux rayons X".

Mika est catégorique : il veut qu'Audrey "sorte" de ce qu'elle a l'habitude de faire. "Elle ne peut pas se cacher. Elle doit communiquer, parler et chanter de son cœur", confie-t-il. "Tu m'as montré qui tu étais dans les coachings, maintenant tu dois le faire et d'expliquer au public à la maison qui tu es", lui a-t-il avoué à quelques heures de monter sur scène. Et le résultat est plus que payant. Sur The Shoop Shoop Song, de la chanteuse Cher, l'éducatrice de jeunes enfants a prouvé qu'elle pouvait varier les genres et être toujours aussi authentiques. En attestent la pluie d'éloges reçue de la part des coachs. "C'était Audrey et son orchestre, c'était hallucinant", a confié Zazie, emballée par sa prestation. "Audrey a du style et ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu un autre aspect de ta voix, il y avait une vraie chanteuse derrière, je suis bluffée".

