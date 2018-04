Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi soir dans The Voice, l'émotion était au rendez-vous et les coachs ont pu mesurer encore une fois l'étendue du talent de leurs petits protégés. Certains d'entre eux, aux parcours exceptionnels, ont également eu le droit à une standing ovation comme Frédéric Longbois ou une longue tirade admirative, comme Casanova. En effet, après une période incertaine concernant son futur dans l'émission, ce talent à l'histoire émouvante a fini par convaincre Mika à 100%. Souvenez-vous, la semaine dernière l'interprète de Grace Kelly avait tenté de le mettre au défi en lui proposant de reprendre" Le chanteur " de Daniel Balavoine... mais chanter n'était pas suffisant. Pour Mika, le talent devait avant tout réussir à raconter une histoire. Pari relevé pour Casanova !



"On dit des trucs qui sont durs, on ose, on est impolis... on provoque, a déclaré Mika à la fin de la chanson. "Même si j'écoute une certaine sorte de musique qui est plus dans mes cordes, quand j'ose et quand je fais presque mal à quelqu'un et que je lui dis 'Tu y vas et si tu n'y vas pas tu ne vas être rien' et il y va...et bien, si j'y vais pas, alors je suis un con !". Des mots qui ont beaucoup touché le principal intéressé. Après avoir tout donné, Casanova a réussi à atteindre son but : accéder aux demi-finale de The Voice. Sans oublier le principal : rendre son coach fier et faire vibrer le public.