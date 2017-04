Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Les coachs connaissent le métier d’artiste par cœur. De la création à l’interprétation d’un tube sans oublier son interprétation sur scène, ils maîtrisent toutes les facettes de leur métier. C’est pour cela que leurs recommandations sont précieuses. Mais plus que de simples conseillers, ils savent aussi parfois se transformer en excellents professeurs. Dans cette émission c’est le cas de Mika lorsqu’il choisit d’organiser une battle entre Marvin Dupré et Elise Melinand.





Lucide, il se rend rapidement compte que ses deux talents mettent trop en avant leur timbre de voix pour se cacher. Du coup il serait dans l’impossibilité d’en choisir un à la fin de la battle. Il profite de cette occasion pour se transformer en professeur et demander à Elise et Marvin de se regarder dans les yeux lorsqu’ils chantent. Dans la foulée il explique à la première qu’il a besoin de sentir ce qu’elle va raconter. Marvin prend lui aussi une leçon lorsque le coach lui demande d’arrêter de contrôler et de chanter sans trop réfléchir. Habilement distillés sous forme de conseils, les exigences de Mika démontrent qu’il est non seulement un excellent artiste mais aussi un bon enseignant. S’il arrête un jour de chanter, sa reconversion est toute trouvée !