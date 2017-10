Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Voilà qui devrait réjouir les fans ! Après plus de deux ans de silence, le chanteur britannique Mika est sur le point de faire un retour fracassant cette année avec un tout nouveau projet. L’artiste a partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, annonçant ainsi la sortie d’un nouveau tube ce vendredi 20 octobre intitulé "It’s My House" et enregistré pour son émission de télévision italienne "Stasera Casa Mika".

Très populaire dans le pays latin où il est coach dans X Factor, il a même déjà dévoilé sa chanson lors du programme "Che tempo che fa" : "C’est ma maison / Parce que ma maison est ta maison / Il y a de la place pour toi" chante-t-il sur un refrain porté par des cœurs entraînants et sur un rythme pop et déjanté. Mika retrouve son univers pétillant qui lui est propre et qui nous rappelle ses singles colorés comme "Big Girls (You Are Beautiful)". Ce retour très prometteur pour le chanteur n’a pourtant toujours pas été officialisé par l’annonce d’un album. A l’occasion de son quatrième opus No place in Heaven, Mika avait convaincu plus de 100 000 amateurs de musique.

Malgré sa longue absence dans les bacs, Mika est resté dans le cœur des français en intégrant la compétition de chant The Voice en tant que membre du jury pour laquelle il rempile en janvier 2018 aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo. Mais après le succès de ses inoubliables singles, "Relax" et "Happy Place", il était grand temps qu’il revienne !





Revivez son "audition à l'aveugle" dans The Voice dans la vidéo ci-dessous :