Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

"Ce qui est extrêmement compliqué dans ce morceaux-là c'est que la mélodie est précise, il y a beaucoup de notes qui sont relativement hautes, il faut réussir à rester dans une énergie contrôlée, ce qui n'est pas forcément mon fort, je suis quelqu'un de très explosif". Guillaume.

"Techniquement parlant, c'est vraiment waouh, ça va très haut, donc il faut que je me concentre". Queen Clairie.



En choisissant le titre "Sign of The Times" d'Harry Styles, Mika ne pensait pas que ses deux talents allaient se poser autant de questions. Le souci, c'est que Queen Clairie et Guillaume sont deux artistes assez cérébrales et devant cette chanson plus compliquée à chanter qu'il n'y parait, ils se posent beaucoup de questions, si bien que les répétitions sont difficiles pour eux. Heureusement, ils ont Mika pour les aider. Et le coach n'a qu'un conseil à leur donner pour se libérer et se laisser porter par le titre : "Arrêtez de réfléchir". Il poursuit : "il ne faut pas intellectualiser, il faut suivre le cœur". Et de prendre un exemple : "vous devez être la même personne qui est sous la douche en train de chanter". Pour Mika, c'est important de ne pas être toujours dans le contrôle, parce que "ce n'est pas personnel, je leur ai demandé d'être plus simple".

Plus simple, cela voulait dire moins de manières, plus de détente. Les conseils du coach ont porté. Queen Clairie et Guillaume ont livré une prestation aérienne qui a convaincu les coachs. Pour une fois, Mika n'a pas sourcillé ou hésité au moment de choisir le talent qu'il souhaitait emmener sur les émissions en direct. Sans hésiter, il a sauvé Guillaume. Le parcours de Queen Clairie se termine aux portes des primes.