Le travail de coach semble ne pas être sans danger. A force de danser, sauter et de profiter à fond des prestations de leurs talents, les coachs ne sont pas à l’abri de petits incidents. Mika l’a appris à ses dépens ce samedi 14 avril, à l’occasion de la seconde édition des duels.

Pour l’un de ses duels de la soirée, Pascal Obispo avait décidé d’opposer le duo Kriill au jeune chanteur portugais Abel Marta. Le trio ainsi formé a tout simplement mis une ambiance de dingue sur le plateau de The Voice grâce à leur version "portugaise" du titre Alors on danse de Stromae. Pascal Obispo a trouvé la prestation vraiment "top". Et Florent Pagny a parlé d’un "duo", "un groupe" avec les "bonnes ondes, les bonnes vibrations".

En revanche, Mika a eu quelques soucis, non pas avec la performance de ce duel, mais plutôt avec son œil. En effet, ce dernier s’y est fait mal. "Moi, je me suis fait mal à l’œil alors je vous vois très flou. Alors quand ça a commencé à basculer, spécialement avec Abel, je ne vous dis pas ce que je voyais, c’était très bizarre. C’est une audition à l’aveugle pour moi ce soir," a ainsi confié l’interprète de Relax. "Je pouvais voir – enfin je ne vois rien – je pouvais visualiser plus dans ma tête, le futur avec Kriill," a-t-il ensuite conclu en indiquant sa préférence pour le duo formé par Richard et Klaar, ses deux anciens protégés. Un choix que Pascal Obispo va suivre en décidant de continuer l’aventure avec ces derniers.

