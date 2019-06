Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |





GJON'S TEARS



La semaine dernière, Mika a choisi de sauver Gjon's Tears face à London Loko. Ce soir, c'est à lui de convaincre le public de l'envoyer en demi-finale. Il chante "Life on mars" de David Bowie ! "T'es la seule personne dans la compétition cette année à pouvoir toucher du doigt cette chanson," confie Mika en coaching. "Tu as un talent et une maîtrise exceptionnelle. Tu es une planète à toi tout seul et je suis absolument fan de toi," commente Jenifer.



WHITNEY





"J'ai l'impression que le public m'a donné une seconde chance," avoue Whitney qui n'a pas très bien vécu son dernier prime. Ce soir, plus que jamais, l'enjeu est énorme. "Il faut qu'elle dévoile à tout le monde ce que moi j'ai vu d'elle," raconte Mika. Pour cette demi-finale, il a choisi pour elle, le tube de Bob Dylan chanté par Adele, "Make you feel my love". "Mademoiselle Whitney, remerciez votre coach qui vous a trouvé la chanson qui a fait que le génie du grand Bob a provoqué cette magie en vous. Ce soir, vous avez fait de la musique," confie Julien Clerc.



Qui a été sauvé par le public ?

Grâce à vos votes,le finaliste de Mika est WHITNEY. C’est donc malheureusement GJON'S TEARS qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette demi-finale.

Attention, la finale de The Voice, c'est Jeudi prochain à 21h sur TF1 !