GJON'S TEARS



"Il a une voix de dingue mais il a dû mal à s'ouvrir," Mika a donc choisit une chanson forte en émotions. "Rocket Man" d'Elton John. "Je me rends compte que j'ai encore du travail à faire," confie Gjon's Tears. Va-t-il relever le défi ? Si l'on en croit la standing ovation des coachs et du public, c'est un pari gagné pour Gjon's Tears. "On a vu ce soir, la confiance et le courage d'un homme," commente Mika. "Il faut se lâcher et partager les émotions," conseille Soprano qui a adoré la prestation.

LONDON LOKO

"Si j'arrive à séduire le public, ce serait incroyable et je vais tout déchirer," lance London Loko avant de se lancer sur scène pour performer sur "Sally" de Carmel. "Elle est devenue patronne de sa propre scène," se réjouit Mika. "On a pu redécouvrir toutes les couleurs de sa voix. Tu as beaucoup de charisme et de talent," commente Jenifer.



WHITNEY

"Whitney, c'est ma graine de diva qui commence à pousser" confie Mika. La semaine dernière, la jeune femme a été sauvée par le public. Ce soir, Whitney continue de reprendre des grands classiques de divas, en chantant pour la première fois en français, "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion. "Tu as très bien chanté. Tu es très touchante et ce soir, je t'ai trouvé très belle sur la scène," commente son coach.



Qui a été sauvé dans l'équipe de Mika ?



Grâce à vos votes, un premier talent s'est qualifié pour la prochaine étape de cette huitième saison. Il s’agit de Whitney ! Mika a choisi de qualifier Gjon's Tears.

C’est donc malheureusement London Loko qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette première soirée en direct.

