Artiste énigmatique de cette saison 8, Monstre, 21 ans, est vendeuse dans un magasin bio. En parallèle, la jeune femme développe un univers musical bien à elle. Cette parisienne que vous ne verrez jamais sans son masque car il lui permet de ne pas être jugée sur son physique, chante pour donner son cœur, pour exprimer ses émotions. “Ce masque est une façon pour moi de me mettre à nu. Cela permet de me concentrer sur ce qu’il se passe à l’intérieur, sur toutes ses émotions qui bouillonnent,” confie Monstre dans son portrait. “Je donne mon coeur comme ça. Ce soir, j’aimerais qu’on m’écoute mon émotion, mon âme, mon intérieur”.



Pour les auditions à l’aveugle, Monstre monte sur la scène pour raconter sa propre histoire avec la chanson d’Asaf Avidan, “Reckoning Song”. Son interprétation a fait se retourner les quatre coachs, très intrigués par la découverte de ce talent si atypique. “Vous avez une vraie identité. J’ai la sensation que chanter est une armure un peu pour vous. Malgré le masque, tout passe. Et je suis très touchée par votre force et votre fragilité,” avoue Jenifer. “Je suis touché par ton attitude et ta voix. Tu es venue et tu as présenté qui tu étais,” commente Soprano. “Je crois qu’on parle un peu le même langage,” lui répond Monstre. Le talent mystère a réussi son pari. Les quatre coachs se sont retournés sur sa voix unique et c’est avec Soprano qu’elle espère faire un bout de chemin dans The Voice.