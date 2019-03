Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Elle est l’un de ces talents que nous n’oublierons pas de sitôt. En se présentant aux auditions à l’aveugle, ce samedi 23 mars, avec un masque sur le visage et un pseudonyme assumé, Monstre a perturbé les quatre coachs. Si sa prestation vocale sur “Reckoning Song” d’Asaf Avidan a convaincu, c’est plutôt sa présentation qui a perturbé Mika et les autres. Monstre a également fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains téléspectateurs aiment, d’autres un peu moins. En exclusivité pour MYTF1, le talent de Soprano s’est confié dans une interview filmée après le prime de samedi.

“Laissez-moi le bénéfice du doute”

A la question de savoir pourquoi Monstre ? Elle explique : “C’est un personnage qui existait déjà avant The Voice et c’est quelque chose que j’avais déjà commencé à travailler”. D’où vient ce masque vu sur la scène des auditions à l’aveugle ? Il y avait quoi dans ta tête au moment de chanter ? Pourquoi choisir Soprano ? Monstre s’est prêtée au jeu des questions/réponses. Au sujet des commentaires qu’elle a reçus, Monstre confie : “Je suis allée lire ce qu’on racontait sur moi et ça a été un choc parce que les gens ne me connaissent pas mais ont des avis. Je suis juste une meuf de 21 ans et qui a envie de créer un univers. C’est le jeu tout simplement !” A toutes les personnes qui ne comprennent pas, elle veut dire : “Laissez-moi le bénéfice du doute”.