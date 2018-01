Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Les membres de sa famille sont dévastés." C’est par ces quelques mots que l’agent de Dolores O’Riordan a annoncé lundi soir le décès de la chanteuse des Cranberries. Présente à Londres pour une session d’enregistrement, la rockeuse, et mère de trois enfants, a été découverte sans vie dans un hôtel à l’âge de 46 ans seulement. Si les circonstances de sa mort ne sont toujours pas connues, certains de ses proches ont évoqué dans la presse la dépression contre laquelle elle luttait depuis quelques semaines.

L’annonce du décès "soudain" de l’interprète de Zombie et Just my Imagination a profondément choqué les fans des Cranberries. "Adieu", a par exemple posté sur Twitter Christophe Beaugrand. Les trois autres membres du groupe sont eux-aussi sous le choc après le drame. "Nous sommes dévastés par le décès de notre amie Dolores. C’était un extraordinaire talent et nous nous sentons très privilégiés d’avoir pu faire partie de sa vie depuis 1989 quand nous avons formé les Cranberries. Le monde a perdu une vraie artiste aujourd’hui", ont écrit Noël, Mike et Fergal dans un communiqué commun posté sur les réseaux sociaux.

Parmi les tubes qui ont marqué l’histoire du groupe figure Zombie sorti dans les années 1990. Une chanson puissante écrite en hommage à deux enfants, Jonathan Ball (3 ans) et Tim Parry (12 ans), tués dans un attentat perpétré le 20 mars 1993 par l’IRA, l’Armée Républicaine Provisoire Irlandaise. Une organisation qui demande l’indépendance de l’Irlande du Nord depuis les années 60. Zombie, qui a fait un véritable carton dans les charts, a également fait vivre des moments très forts sur le plateau de The Voice. Olympe (The Voice 2) l'a reprise lors de son premier prime en public. Sa version lui a d’ailleurs permis d’être sauvé par le public ce soir-là. La chanson a également porté chance à Incantèsimu. En 2017, le groupe corse s’est fait buzzer, grâce à ce tube, par Florent Pagny, Mika et M Pokora lors des auditions à l’aveugle. Redécouvrez ci-dessous cette prestation marquante.





