Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori sont prêts pour la première session des auditions à l'aveugle de The Voice Kids. Les trois coachs vont découvrir ce samedi soir, à partir de 21h, une nouvelle brochette de talents âgés de 7 à 15 ans. Des artistes en herbe qui n'ont rien à envier aux talents adultes se présentant à The Voice.

Comme les grands, ils vont d'ailleurs offrir une soirée musicale à la hauteur des attentes. Si le mystère plane encore sur l'ensemble des titres qui seront repris ce soir, TF1 a dévoilé sur MYTF1 deux auditions à l'aveugle. Des vidéos qui montrent bien que le répertoire musical à l'honneur ce soir sera tout aussi diversifié que lors de la précédente saison de The Voice remportée par Lisandro Cuxi. L'un des talents misera ainsi sur le tube Raggamuffin de Selah Sue. Une chanson qui a permis à son interprète belge de se faire connaître en France et dans son pays d'origine. Un autre talent reprendra pour sa part une chanson très difficile : I Have Nothing de Whitney Houston, disque d'or aux Etats-Unis à sa sortie.

Les inconditionnels de The Voice Kids découvriront également ce samedi soir une reprise inédite d'Uptown Funk. Et ce n'est pas un talent qui va revisiter ce tube ! La chanson de Bruno Mars et Mark Ronson sera entonnée par les trois coachs de l'aventure : Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori.

Découvrez ci-dessous la reprise des coachs et l'une des voix de The Voice Kids 4.









Rendez-vous ce samedi soir à 21h sur TF1 pour suivre le lancement de The Voice Kids 4.