Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après s’être attaqués, la semaine précédente, à Sylvie Vartan, Rihanna ou encore Robbie Williams, les talents de The Voice 6 vont à nouveau reprendre des grands noms de la chanson, comme le montrent les bandes annonces de la demi-finale. Des vidéos dans lesquelles on apprend notamment que Vincent Vinel revisitera un poids lourd de la pop : Michael Jackson ! Pour tenter de gagner sa place pour la finale de The Voice 6 dans l’équipe Mika, il reprendra en effet Earth Song du Roi de la Pop.

Matthieu, le protégé de Zazie, s’attaquera lui aussi à un artiste incontournable de la scène musicale mondiale. Il reprendra en effet ce samedi soir Don’t Stop me now, un tube rock inoubliable signé Queen ! Représentante de la team M Pokora, Ann-Shirley misera sur un tube plein de douceur, et lui aussi connu de tous. Pour atteindre la finale de l’émission présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, elle interprétera sur scène True Colors de Cindy Lauper, version Phil Collins.

Diffusée ce samedi soir à partir de 21 heures sur TF1, la demi-finale de The Voice 6 opposera Audrey à Vincent Vinel dans l’équipe de Mika. Matthieu sera face à Nicola Cavallaro pour devenir le finaliste de la team Zazie tandis que Shaby et Lucie donneront tout pour représenter Florent Pagny en finale. Enfin, les téléspectateurs ainsi que M Pokora devront départager Ann-Shirley et Lisandro.

Rendez-vous ce soir sur TF1 pour découvrir qui sont les finalistes de The Voice 6 !