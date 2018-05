Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

C'est la dernière ligne droite pour la saison 7 de The Voice. Samedi dernier, le public a départagé les huit derniers candidats et a choisi les quatre qui iront défendre leur place en finale. Et voilà, après des semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre au titre de la plus belle voix dans la septième saison de The Voice sur TF1 : Maëlle, Xam, Raffi-Arto et Casanova.

Ce samedi 12 mai, les talents en herbe de Florent Pagny, Mika, Zazie et Pascal Obispo s'affronteront pour décrocher la victoire ainsi qu'un contrat chez la maison de disque française Universal pour la sortie d'un album.Pour l’occasion, de nombreuses personnalités ont été invités. Ainsi, Mylène Farmer, Vianney, Amir, Sting et Shaggy, Maître Gims, Amel Bent, Lisandro Cuxi seront présents sur la scène de The Voice. Des artistes de renoms qui vont enflammer la scène de The Voice. Mylène Farmer, qui totalise 30 millions d’albums vendus, viendra interpréter pour la première fois à la télévision « Rolling Stone », son nouveau single réalisé et co-composé par Feder. Une finale qui s'annonce riche en émotions et en surprises. Mais qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de la septième saison de "The Voice, la plus belle voix " ?

Pour connaître la réponse rendez-vous ce samedi 12 mai à 21h sur TF1 !

A 23h30, retrouvez The Voice, la suite, présenté par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, pour découvrir les premières réactions du gagnant ou de la gagnante, des coachs et des talents finalistes !

Tout au long des grands shows en direct, retrouvez sur MYTF1, l’offre à la demande multi-écrans de TF1 la plus complète : nombreuses vidéos bonus exclusives, extraits en avant-première, l’intégralité des prestations, les moments les plus drôles, émouvants ou insolites, les replays…

Suivez toute l'actualité de The Voice sur MYTF1, ainsi que sur tous les réseaux sociaux !



En attendant la finale, revivez les moments forts de la demie-finale :