Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après le premier grand show en direct qui s’est déroulé ce samedi 21 avril, les talents qualifiés ont déjà la tête tournée vers le deuxième prime en direct. Une soirée qui s’annonce d’autant plus exceptionnelle que le plateau de The Voice va accueillir le duo de rappeurs Bigflo & Oli. Mais une autre invitée encore plus prestigieuse est déjà annoncée pour la finale qui aura lieu le 12 mai prochain.

En effet, lors de l’ultime émission de cette septième saison, les quatre derniers talents encore en compétition auront l’immense honneur de partager la scène de The Voice avec la grande Mylène Farmer. Véritable icône à l’univers singulier, l’artiste peut se targuer d’avoir vendus plus de 30 millions d’albums. En 34 ans de carrière, elle a signé de nombreux titres qui sont entrés dans le panthéon de la chanson française. Invitée exceptionnelle de la finale de The Voice, elle interprétera pour la première fois à la télévision Rolling Stone, son nouveau single réalisé et co-composé par le DJ Feder.

Après Ghostland, le film d’horreur de Sylvain Laugier dans lequel elle interprète une mère de famille qui hérite d’une maison dans laquelle vont se produire d’étranges événements, l’artiste a repris le chemin des studios pour préparer un nouvel album.

En attendant de connaître les quatre finalistes qui auront l'immense honneur de participer à cette grande finale, redécouvrez la prestation de Xam Hurricane lors du premier show en direct :