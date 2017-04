Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

The Voice, c’est aussi une histoire de rencontres et d’amitiés. Et Florent Pagny l’a bien compris. Lors des battles de samedi soir, le coach a souhaité proposer un duel de haut vol avec Nathalia et Valentin Stuff. Le duo a réalisé son face à face sur la chanson « Je te pardonne » de Maître Gims et Sia. Et si au départ, les deux talents n’étaient pas vraiment emballés par le titre, ils ont pourtant réussi à trouver un terrain d’entente. Et ce duo a particulièrement bien fonctionné puisque la prestation était mêlée de la voix très grave de Valentin Stuff et de celle beaucoup plus douce de Nathalia : « Tous les deux, ça fonctionne super bien, ils emmènent la chanson ailleurs. C’est au-delà de mes espérances », a même expliqué Florent Pagny.

Et entre Nathalia et Valentin Stuff, le feeling est également très bien passé. En entendant le timbre de voix particulier de son camarade, la chanteuse n’a pas tardé à lui glisser quelques compliments : « C’est beau quand tu chantes, tu as la classe de ouf, tu sens le sexe, c’est dingue », a-t-elle affirmé, visiblement sous le charme. N’est-ce pas tout simplement un coup de foudre artistique ? Sans aucun doute.

Après leur très belle prestation, Valentin Stuff et Nathalia ont échangé une accolade avant d’être séparés. Malgré un réel coup de cœur pour Valentin Stuff, Florent Pagny a finalement décidé de poursuivre l’aventure aux côtés de Nathalia. Mais la compétition n’est pas terminée pour le jeune homme. Il poursuit son chemin auprès de Zazie qui a ainsi éliminé Claire Gautier.

Revivez la battle de Nathalia et Valentin Stuff